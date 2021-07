MUP: Uništeno 1,4 tone marihuane u termoelektrani u Obrenovcu

U Termoelektrani „Nikola Tesla“ u Obrenovcu uništeno je više od 1,4 tone marihuane koju su zaplenili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), saopšteno je danas iz tog ministarstva.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da je država odlučna u borbi protiv narko-dilera i dodao da droga koju zapleni policija završi uništena u termoelektrani.

Vulin je naglasio da marihuana neće biti legalizovana dok je Aleksandar Vučić predsednik Srbije, a on ministar policije, marihuana neće biti legalizovana.

On je dodao da se zalaže za promenu politike prema trgovcima narkotika i za što oštrije sankcije za svakog od njih, a posebno za one koji drogu prodaju maloletnicima ili mladjim punoletnicima, ocenivši da je to za njega pokušaj ubistva.

Vulin je podvukao da lake i teške droge ne postoje i da će biti hapšeni i oni koji prodaju jedan džoint i oni koji prodaju kilograme droge.

„Svaki sitni diler, svaka samoproglašena pevačka zvezda, svako ko prodaje drogu biće predmet našeg rada i daćemo sve od sebe da ga uhapsimo i predamo pravosuđu.

Svako ko prodaje jedan džoint, prodavao bi i kilograme droge, samo da dobije priliku“, rekao je Vulin, a prenelo ministarstvo.

Postupak uništavanja 1.458,2 kilograma droge sprovela je Komisija za kontrolu uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci Vlade Srbije, čiji je predsednik načelnik Službe za borbu protiv droga, a članovi su predstavnici MUP-a i ministarstava zdravlja i zaštite životne sredine, vladine Kancelarije za borbu protiv droga i Uprave carina.

Takodje, uništavanju droge u TE „Nikola Tesla“ u Obrenovcu prisustvovali su i predstavnici Višeg suda u Pirotu i Višeg javnog tužilaštva u Pirotu, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

