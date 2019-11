Na Kosovu produžen pritvor Kragujevčaninuu osumnjičenom za ratni zločin

Specijalni sud u Prištini produžio je pritvor za još dva meseca Zlatanu Krstiću iz Kragujevca koga Specijalno tužilaštvo u Prištini sumnjiči da je 1999. godine izvršio krivično delo ratnog zločina.

Njegov advokat Dejan Vasić rekao je da je u odgovoru na zahtev Tužilaštva da se Krstiću produži pritvor, naveo da je tužilac imao na raspolaganju 149 radnih dana u kojima je mogao da se posveti radu na predmetu, a radilo se desetak dana.

On je za portal Kosovo onlajn rekao da svedoci koji su do sada saslušani u tom postupku ne dovode Krstića u vezu sa ubistvom ili bar nema dovoljno jasnih dokaza da je on to uradio.

Krstić je uhapšen sredinom aprila i osumnjičen za ratni zločin u selu Donje Nerodimlje.

