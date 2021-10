Nekadašnji fudbaler Nikola Malbaša izneo odbranu za pokušaj ubistva

BEOGRAD – Nekadašnji fudbaler Nikola Malbaša ponovo je danas negirao da je pokušao 8. jula 2020. da nožem izbode Igora Neškovića, koji je zadobio teške telesne povrede opasne po život.

On je na današnjm suđenju u Višem sudu u Beogradu prvi put detaljno iznosio odbranu, tvrdeći da nije on, već jedan poznanik napao Neškovića tražeći da mu potpiše povraćaj novca, a da mu je on spasio život.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.