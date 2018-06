Očajnički: Nišlija prodaje bubreg zbog duga za struju

Stojadin Mitić (72) iz niškog naselja Železničke barake oglasio je minule nedelje posredstvom društvenih mreža prodaju bubrega zbog duga za struju, što je izazvalo brojne komentare njegovih poznanika i prijatelja, ali i drugih gradjana.

Mitić je za agenciju Beta rekao da je do danas već dobio četiri, pet ponuda i da će sigurno pristati na neku od njih jer, kako je istakao, to je jedini način da svojoj porodici ponovo obezbedi struju bez koje je poslednjih više od mesec dana.

Kako je kazao Mitić, najbolja ponuda za bubreg koju je dobio trenutno iznosi 6.000 evra.

„Znam da prodaja organa kod nas nije dozvoljena, ali zvanično ću se prijaviti kao donator. Supruga i ćerka su uplašene zbog moje odluke, svestan sam i ja rizika ali ne odustajem. Nužda me je na to naterala“, istakao je Mitić. Prema Mitićevim rečima, njegova penzija iznosi 17.000 dinara, a penzija njegove supruge teško obolele od astme je 12.000 dinara.“

„Za neku navodno neovlašćenju potrošnju Elektrodistribucija mi traži 177.000 dinara, a više od 200.000 dinara je potrebno da bi mi ponovo priključili struju. Nemam taj novac, a neću da dozvolim da mi supruga ostane bez života. Nikad se ne zna kada će joj zatrebati inhalator, a kako da ga koristi kad nemamo struju“, rekao je Mitić. On je istakao da su muke njegove porodice počele 2013. godine kada je sa Elektrodistribucijom potpisao sporazum o otplati starog duga na rate. „Iako sam tada platio sve što treba i poslao zahtev Elektrodistribuciji, nisu došli da mi priključe struju, pa sam morao to sam da uradim. Uredno sam plaćao potrošenu struju sve dok nisu došli 21. maja i skinuli mi strujomer zbog neovlašćene potrošnje i ispostavili račun od od 177.000 dinara“, izjavio je Mitić.

On je kazao da se proteklih nedelja žalio Elektrodistribuciji i sudu, ali da su njegove žalbe odbijene.

Mitićeve komšije izjavile su za agenciju Beta da on nije jedini stanovnik naselja Železničkih baraka koji ima problem sa strujom i da su spremni takodje da krenu njegovim stopama da bi obezbedili svojim porodicama normalne uslove za život. Anica Zekić Ametović kazala je da su zbog navodne neovlašćene potrošnje i njoj isključili struju prošle godine.

„Po nalogu suda su mi privremeno, na dve godine, priključili struju jer je moja ćerka dijabetičar na insulinu. Kada to vreme istekne ne znam šta ću. Mislim da ponudim na prodaju oko, ono košta više od bubrega, samo da zadovoljim to što Elektrodistribucija traži“, izjavila je Zekić Ametović.

Prema njenim rečima, stanari naselja Železničke barake imaju problem sa Elektrodistribucijom jer se strujomeri nalaze na zidu jedne kuće, odnosno „na ulici“. „Svako može da pridje strujomeru i radi šta hoće. Mi ne možemo da ih čuvamo 24 sata dnevno. Ekipa distribucije dodje i kaže ‘oštetili ste plombu namerno’ i odnesu strujomer. Kome je od nas 48 stanara ovog naselja u interesu da tako nešto sam sebi uradi“, zapitala je Zekić Ametović.

Stanovnici naselja Železničke barake potpisali su peticiju i zatražili zajednički prijem kod nadležnih u EPS-u kako bi izložili svoj problem sa radnicima niške Elektrodistribucije koji im, kako kažu, „nasilno skidaju strujomere, seku plombe sa strujomera i prave lažne zapisnike o neovlašćenoj potrošnji“.

Sektor za odnose sa javnošću JP EPS saopštio je za Betu da je u slučaju korisnika Stojadina Mitića, koji je u više navrata isključivan zbog duga i otkriven u kradji električne energije, u potpunosti poštovan zakon i čak je omogućeno da obaveze plati na rate.

„Poslednja obustava isporuke električne energije bila je u decembru 2013. godine zbog duga od 376.818 dinara. I tom prilikom korisnik je otkriven u neovlašćenoj potrošnji električne energije. Korisnik se ponovo priključio bez odobrenja, što je otkriveno u kontroli 5. septembra 2017. godine“, kazali su u EPS-u.

Za poslednji slučaj, dodali su u EPS-u, obračunata je neovlašćena potrošnja električne energije u vrednosti 177.667 i kupac je sklopio sporazum o odloženom izmirenju duga, koji za sada poštuje.

​​“Na zahtev kupca, nadležni u niškoj distribuciji su ga primili na razgovor, objasnili proceduru utvrdjivanja neovlašćene potrošnje električne energije i izdavanja rešenja za ponovno priključenje na distributivni sistem. Razgovor je bio jako neprijatan uz brojne pretnje i uvrede od strane kupca“, naveli su u EPS-u.

Korisniku je, dodali su u EPS-u, rečeno da zakaže sastanak kod direktora niškog ogranka EDB i da će biti pozvan na razgovor prilikom prvog prijema stranaka.

