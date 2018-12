Nove činjenice: Sastanak baca novo svetlo na napad na Stefanovića

„Srpski telegraf“ piše da su se u kruševačkom kafiću „Pastel“ tajno sastali Vladan Mitić, jedan od najbližih saradnika Vuka Jeremića i lokalni kontroverzni biznismen Goran Makragić koji je saslušan kao mogući organizator napada na Borka Stefanovića.

Prema informacijama do kojih je došao ovaj list, jedna od tema razgovora bio je i upravo napad na lidera Levice Srbije 23. novembra, što, kako se ističe, baca potpuno novo svetlo na pomenuti događaj.

Susret je za ovaj list potvrdio i Makragić, rekavši da u tome ne vidi ništa sporno.

„Srpski telegraf“ piše Vladan Mitić potpredsednik Gradskog odbora Narodne stranke za Kruševac i jedan od ljudi u koje Vuk Jeremić ima najveće poverenje. Mitić je, kako se dodaje, do pre samo dve godine bio poverenik za Kruševac Levice Srbije a da je prošle godine prešao u redove Jeremićeve NS i u maju 2018. izabran za potpredsednik GO NS.

S druge strane, Makragića je policija saslušala odmah nakon hapšenja trojice napadača na Stefanovića.

Brzo posle napada na Stefanovića uhapšeni su Danijel Gmijović Cafta, Marko Živković Borac i Miloš Šaponjić Šapa, svi iz Kruševca, pod sumnom da su prebili Stefanovića i naneli mu ozbiljne povrede.

Kako se navodi, u vezi sa napadom saslušan je i Makragić koji je negirao navode Borka Stefanovića da je u poslovnim vezama sa ovim ljudima rekavši da ih poznaje samo iz viđenja.

Makragić je za „Srpski telegraf“ potvrdio da se u subotu oko podneva sastao sa Mitićem, ali nije želeo da otkriva o čemu su razgovarali.

„Ne mogu da vam kažem šta smo pričali, ali ja nemam nikakve veze sa tim što se izdešavalo. Taj sastanak nije bio nikakva tajna, videli su nas ljudi, jer Kruševac je mali grad. Nisam znao da je Mitić političar, sad od vas čujem. Mene politika ne zanima i to u kojoj je on stranci meni ništa ne znači“, rekao je on.

List navodi da je kontaktirao Borka Stefanovića koji nije želeo da prokomentariše ovaj događaj, kao i da odgovore nisu dobili ni od predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića.

(Tanjug)