Novi Pazar: Pedofil osudjen na tri godine i devet meseci zatvora zbog napada na dve devojčice

Osnovni sud u Novom Pazaru osudio je Elvedina D. (36) na tri godine i devet meseci zatvora zbog toga što je krajem januara seksualno napastvovao dve devojčice, objavio je danas radio Sto plus.

On je proglašen krivim za izvršenje dva krivična dela nedozvoljena polna radnja i za oba je pojedinačno dobio po dve godine zatvora.

„Nakon toga mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od tri godine i devet meseci zatvora i u pritvoru će ostati do upućivanja na izdržavanje kazne. Radi se o nepravosnažnoj presudi i on će imati pravo žalbe“, rečeno je radiju Sto plus u Osnovnom sudu.

Elvedin D. uhapšen je krajem januara zbog sumnje da je u roku od tri dana napastvovao dve devojčice u ulazima stambenih zgrada u Novom Pazaru.

On je najpre u ulazu Lučne zgrade u centru grada napastvovao dvanaestogodišnju devojčicu, a potom i devetogodišnjakinju u ulazu Bor zgrade, što je zabeleženo na snimcima kamera video nadzora.

Elvedin D. je ranije osudjivan zbog izvršenja raznih, uglavnom sitnijh, krivičnih dela, a devojčice je napao dok je odsluživao kaznu od osam meseci kućnog pritvora i to u dvočasovnom periodu tokom koga je mogao da napusti kuću.

(Beta)