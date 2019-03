NS: Povećan broj požara na otvorenom, apel građanima

NOVI SAD – Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu objavila je da je prethodnih nedelja registrovano povećanje broja požara na otvorenom prostoru i apelovala na građane da odgovornim postupanjem spreče izbijanje požara i doprinesu očuvanju prirode i materijalnih dobara.

Upozorava se da u ovom periodu pripreme zemljišta, poljoprivrednici često spaljuju korov i ostatke useva, pa postoji opasnost da se vatra prenese na susedne parcele, vinograde i voćnjake, kao i na druge objekte, što može prouzrokovati veliku materijalnu štetu.

Česti su i slučajevi nekontrolisanog spaljivanja suve trave i niskog rastinja pored puteva, u blizini šuma i vikend naselja, navodi se u saopštenju.

Rizik od požara prisutan je i usled pojave da građani, koristeći povoljne vremenske uslove, uređuju svoja ekonomska dvorišta i spaljuju smeće ili biljne ostatke na otvorenom prostoru.

Uprava za vanredne situacije podseća građane da Zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru.

Ppodsećaju i da je zabranjeno loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim, vidno obeleženim mestima.

Nepoštovanje zakonskih mera zaštite od požara povlači prekršajnu odgovornost za koju su propisane visoke novčane kazne, i to: za pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 10.000 do 50.000 dinara, za preduzetnika od 150.000 do 500.000 dinara i za fizičko lice 10. 000 dinara.

Ukoliko požar prouzrokuje štetne posledice po život ili imovinu većih razmera, vinovnici podležu i krivičnoj odgovornosti.

Uprava za vanredne situacije poziva građane da obrate posebnu pažnju na moguće izbijanje požara u svojoj okolini, kao i na osobe koje bi se sa tim mogle dovesti u vezu, te da saznanja o tome odmah prijave nadležnoj policijskoj stanici, prenosi RTV.

Inspektori Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu pojačaće nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara u prirodi i na otvorenom prostoru, a protiv lica koja ne poštuju zabranu loženja otvorene vatre u šumi i spaljivanja otpada i biljnih ostataka, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdavati prekršajne naloge.

(Tanjug)