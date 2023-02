Odložen početak sudjenja Tačiju i saoptuženima za 3. april

Haški proces bivšem komandantu OVK Hašimu Tačiju (Hashim Thaci) i trojici saoptuženih za zločine na Kosovu i u Albaniji, 1998-99, počeće 3. aprila, a ne 1. marta, kako je ranije bilo najavljeno, odlučio je dana sud za zločine boraca OVK u Hagu.Odlaganje početka sudjenja bilo je zajednički predlog odbrane optuženih i tužilaca, a raspravno veće je taj predlog usvojilo na današnjem pripremnom ročištu.Zajedno sa Tačijem, bivšim komandantom OVK, za zločine nad Albancima, Srbima i Romima na Kosovu i u Albaniji 1998-99. optuženi su članovi Glavnog štaba OVK Kadri Veselji (Veseli), Redžep Seljimi (Rexhep Selimi) i Jakup Krasnići (Krasniqi).Tužioci su danas saopštili da će im za ispitivanje 312 svedoka biti potrebno 545 radnih sati, oko 160 sati manje nego što su ranije tražili.To znači, naznačili su tužioci, da će njihov dokazni postupak trajati „do kraja 2024., a možda će preći i u 2025“.Branioci optuženih ocenili su da je to previše vremena, naročito s obzirom da su njihovi klijenti u pritvoru od jeseni 2020.Zastupnici odbrane su stoga tražili da raspravno veće ograniči tužiocima ograniči vreme za izvodjenje dokaza, na šta sudije imaju pravo.Veće predsedavajućeg Džona Smita (John Smith) pozvalo je, medjutim, tužioce da još jednom sami razmotre kako da smanje svoj dokazni postupak.Optužnica Tačija (53), Veseljija (54), Seljimija (50) i Krasnićija (70) tereti za zlodela počinjena u 42 nelegalna pritvora OVK na Kosovu i u Albaniji nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 98 ubijeno od marta 1998. do septembra 1999.U 10 tačaka, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za: progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, mučenje (dve tačke) i ubistva (dve tačke).Ta krivična dela kvalifikovana su, u šest tačaka, kao zločini protiv čovečnosti, a u četiri tačke kao ratni zločini.Za te zločine, po optužnici, Tači i saoptuženi snose i individualnu i komandnu odgovornost. Svi su, u periodu obuhvaćenom optužnicom, bili članovi Glavnog štaba OVK: Tači kao politički komesar, kasnije i zapovednik, Veselji kao šef obaveštajne službe, Seljimi kao glavni operativac, a Krasnići kao zamenik komandanta i portarol.U privremenoj vladi Kosova, proglašenoj u martu 1999, Tači je bio premijer, Veselji ministar za obaveštajne poslove, Seljimi ministar unutrašnjih poslova, a Krasnići portarol.Po optužnici, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići bili su učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu zajedno s brojnim drugim oficirima i pripadnicima OVK, te članovima privremene vlade, od kojih su u optužnici imenovani: Azem Sulja, Ljah Brahimaj, Fatmir Ljimaj, Sujelman Seljimi, Rustem Mustafa, Šukri Buja, Ljatif Gaši i Sabit Geci.Svi optuženi koji su na Kosovu uhapšeni 4. i 5. novembra 2020, u prvom pojavljivanju pred sudom, od 9. do 11. novembra te godine, izjavili su da nisu krivi za zločine iz optužnice.

(Beta)

