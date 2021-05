Odloženo ročište na ponovljenom sudjenju za napad na Borka Stefanovića

Ponovljeno sudjenje trojici okrivljenih za napad u Kruševcu novembra 2018. godine, kada su povredjeni tadašnji lider Levice Srbije Borko Stefanović, njegov stranački kolega Boban Jovanović i policajac Dejan Palibrk, nije danas održano, a sledeće ročište zakazano je za 16. jun.

Ročište je odloženo jer jedan od okrivljenih, Danijel Gmijović nije došao zbog „napada žuči“, kako su navela dvojica okrivljenih Marko Živković i Miloš Šaponjić, koja su prisustvovala ročištu.

Advokat napadnutih, Vladimir Todorić, rekao je novinarima da je poražavajuće što „posle tri godine od dogadjaja kada je Borko Stefanović napadnut u Kruševcu praktično još nemamo ni prvostepenu presudu jer je prethodna ukinuta“.

Dodao je da bi verovatno i odbrana tražila odlaganje ročišta, s obzirom na to da je danas tužilac predao izmenjenu optužnicu u kojoj tešku telesnu povredu tretira kao da je učinjena iz nehata, dok odbrana smatra da je to bilo „ubistvo u pokušaju“. Uz to je rekao da „istraga nije dobro izvedena“, odnosno ne znaju se nalogodavci niti kretanje okrivljenih pre i posle napada.

„Svi znamo da Stefanović nije napadnut ni zbog novca, niti jer ima zavadu sa ovim ljudima, tako da je jedini razlog ili politički ili im je neko naložio da to urade. Kada je žrtva unapred odredjena, kada se imenom i prezimenom zna ko se čeka, to je samo po sebi teška telesna povreda ili kao što mi tvrdimo, ubistvo u pokušaju“, rekao je advokat.

Ovo je, prema Todorićevim rečima izrugivanje pravdi i žrtvama jer je „oštećeni Boban Jovanović suočen da svaki dan na ulici vidja okrivljene, da trpi njihove podsmehe, a ugroženost i dalje postoji kako oštećenih tako i onih koji ne misle isto kao ljudi koji vladaju Kruševcom“.

Zamenik višeg javnog tužioca Srdjan Živić kazao je da je izmenio optužnicu, da promena nije suštinska te da zbog toga nije potrebno odlaganje, dodavši da je „izmena uradjena suprotno njegovom ubedjenju, da činjenični opis dela ne sadrži nove radnje, već je reč o preciziranju optužbe koje se odnosi na subjektivan odnos okrivljenih prema nastalim telesnim povredama“.

Ponovljeno sudjenje Marku Živkoviću, Danijelu Gmijoviću i Milošu Šaponjiću, okrivljenima za krivična dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, a poslednji i za napad na službeno lice, sprovodi se nakon što je odlukom kragujevačkog Apelacionog suda poništena prvostepena presuda Višeg suda u Kruševcu od 17. septembra 2020.godine.

Tom presudom su Živković i Gmijović bili osudjeni na po tri i po godine zatvora, dok je Šaponjić bio osudjen na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora.

Napad na funkcionere Levice Srbije dogodio se krajem novembra 2018. godine, pred početak tribine Saveza za Srbiju, ispred kruševačke mesne zajednice Rasadnik.

Tada su povredjeni Borko Stefanović, tadašnji lider Levice Srbije i jedan od osnivača tog Saveza, a danas potpredsednik Stranke slobode i pravde, i njegov tadašnji i sadašnji stranački saradnik Boban Jovanović iz Kruševca. Povredjen je i policajac Dejan Palibrk, koji je tada intervenisao.

Sudjenje trojici okrivljenih počelo je u septembru 2019. godine da bi krajem te godine zajednički branilac, advokatica Jovana Vučković Pejčić, zatražila izuzeće postupajućeg sudije, Biljane Tošković Surle, što je uvaženo.

Novo sudjenje, sa novim predsedavajućim sudijom, Draganom Zdravkovćem, počelo je u martu prošle godine, a završeno presudom 17. spetembra.

Tokom ta dva sudjenja Stefanović i Jovanović i njihov advokat više puta su tvrdili da je to bio pokušaj ubistva politički motivisan, dok su optuženi slučaj opisivali kao neku vrstu „tuče“.

Taj dogadjaj bio je povod da se u Kruševcu nedelju dana kasnije održi protest „Stop krvavim košuljama“ koji se potom održavao i u Beogradu, a ubrzo dobio slogan „Jedan od pet miliona“ i proširio se na mnoge gradove u kojima su mesecima priredjivane protestne povorke jednom nedeljno.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.