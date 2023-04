Perišić: Kardihorurgija nije eliminisala liste čekanja, bez operacije izbrisana 94 pacijenta

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš Zoran Perišić izjavio je danas za agenciju Beta da liste čekanja na operacije na Klinici za kardiohirurgiju nisu eliminisane, kao što je to nedavno saopštilo rukovodstvo te klinike.

Prema njegovim rečima, liste čekanja postoje do septembra ili oktobra ove godine, što se može videti i na portalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.



„Za svaku pohvalu je to što su zaposleni na Kardiohirurgiji u proteklom periodu radili i vikendom, ali i dalje imamo pacijente koji čekaju na operaciju“, izjavio je Perišić.

On je kazao da je rukovodstvo Klinike za kardiohirurgiju saopštilo da je tokom 100 dana rada u toj klinici operisano 248 pacijenata, dok podaci zvaničnog Zdravstvenog operativnog sistema „Heliant“ pokazuju da je urađeno 196 operacija.

„Od tog broja 65 kardiohirurške su operacije i jedna transplantacija bubrega, a ostalo su vaskularne. Među vaskularnim operacijama bilo je najviše podvezivanja vena.

Urađene su 83 takve operacije. Tokom 12 vikenda, odnosno 24 dana vikenda urađeno je ukupno 15 kardiohirurških operacija“, rekao je Perišić.

Prema njegovim rečima, zvanični podaci takođe pokazuju da je sa liste čekanja za kardiohirurške operacije „skinuto“ 65 pacijenata koji su operisani, ali i 94 koji nisu operisani.



„Pacijenti su „skidani“ jer su otišli na operaciju u drugu bolnicu, neki su odustali od operacije, a neki su na žalost preminuli. Na Kardiohirugiji se još ne rade operacije torokalne aorte, pa se svi hitni pacijenti šalju za Beograd“, izjavio je Perišić.



On je kazao da je činjenica da su kardiohirurzi radili 12 vikenda, ali je i činjenica da radnim danima ne rade popodne, kao i da su jedina klinika u Univerzitetskom kliničkom centru koja koristi kolektivni godišnji odmor.

„Odlukom direktora Klinike za kardiohirurgiju zaposleni dva puta godišnje odlaze na kolektivni godišnji odmor. Do sada je takva praksa bila da imaju jedan takav odmor tokom zime i jedan tokom leta. Tada u klinici dežura samo jedna ekipa za hitne intervencije, ostale pacijente ne pozivaju na operacije“, rekao je Perišić.

Dodao je da su zaposleni na Klinici za kardiohirurgiji od 1. do 22. januara ove godine bili na kolektivnom godišnjem odmoru.

Perišić je rekao da niko ni na koji način ne ometa razvoj Kardiohirurgije, kao što se to u javnosti često govori.

„Za poslenjih 28 meseci broj zaposlenih u toj klinici povećan je sa 65 na 109, a među novozaposlenim je i 20 lekara. Dobijaju i kadrove i opremu, a nikada bolje snabdevanje potrošnim materijalom klinike nije bilo“, kazao je direktor UKC Niš.



Povodom izjava direktora Klinike za kardiohirurgiju da bi ta zdravstvena ustanova obavila i veći broj operacija da imaju još jednu EKK mašinu, Perišić je rekao da im zaista nedostaje jedna EKK mašina, ali zato jer su prestali da servisiraju onu koju su dobili od Ministarstva zdravlja.



„Klinika za kardiohirugiju prestala je da koristi EKK mašinu dobijenu od Ministarstva zdravlja, nakon što su dobili novu od američke vojske. Međutim, ukoliko bi se ta mašina pokvarila ne bi mogli da je servisiramo jer je nevidljiva u našem sistemu, nikada nije evidentirana kao donacija, onako kako predviđaju propisi i pravilnici Ministarstva zdravlja“, istakao je Perišić.

Direktor Klinike za kardiohirurgiju Dragan Milić saopštio je početkom aprila da su zaposleni na toj klinici uspeli posle gotovo 100 dana rada i 12 uzastopnih radnih vikenda da eliminišu liste čekanja tako da ni jedan pacijent koji prođe anesteziološku ambulantu ubuduće ne čeka operaciju duže od pet do 15 dana.

Milić je kazao da je lista čekanja sa 149 bolesnika na početku ove godine prešla u listu zakazivanja na kojoj se sada nalaze 42 bolesnika.

On je kazao da je tokom prvih 100 dana ove godine na Klinici urađeno ukupno 248 operacija.



Ministarka zdravlja republike Srbije Danica Grujičić izjavila je nedavno da je eliminisanje liste čekanja za operacije u UKC Niš, na kojem su lekari mesecima radili vikendom bez novčane nadoknade, „diskutabilno“, jer su oni od ozbiljnih kardiohirurških operacija uradili „samo šezdesetak“.

„Za to vreme, Dedinje je uradilo 702 – radnim danom, kardiohirurgija KCS (Klinički centar Srbije) uradila je oko 400 operacija, za to vreme Institut za kardiovaskularne bolesti u Kamenici uradio je preko 300 operacija, tako da je to sklanjanje sa liste čekanja vrlo diskutabilno“, rekla je Grujićić.

Dodala je da protiv lekara u Nišu nema ništa i da pozdravlja njihov entuzijazam, ali da su cifre obavljenih operacija na drugim klinikama u Srbiji „dosta veće“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.