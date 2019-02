Pet godina zatvora za podstrekavanje na neizvršeno ubistvo

BEOGRAD – Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio Zorana Naskovića na jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora zbog podstrekavanja na ubistvo Željka Čabarkape u junu 2016. godine, koje nije izvršeno, kao i još dva krivična dela.

Istom odlukom sud mu je izrekao novčanu kaznu od 120.000 dinara.

Ovom presudom, koja je objavljena na sajtu suda, potvrđena je presuda Višeg suda u Beogradu kojom je Nasković osuđen zbog krivičnih dela: ubistvo u podstrekavanju, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila i nedovzoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava.

On je prema presudi najpre nagovarao S.Đ. da ubije Čabarkapu iz vozila u pokretu, pućajuci mu u glavu i grudi oružjem koje će mu on nabaviti, obećavajući da će mu za to platiti 500 evra, ali je potom promenio plan.

U presudi piše da je plan bio da osoba pod pseudonimom „Đ“ pozove Čabarkapu na prevaru kod njega kući i donese mu novac na zajam, gde bi ga Nasković i Đ. vezali i ubili, oduzeli mu novac, i ukradenim vozilom bi telo odvezli i zakopali.

Nasković je u cilju realizacije tog plana u noći između 19. i 20. juna 2016. godine ukrao auto i odvezao ga u blizinu svoje kuće, odakle ga je 26. juna 2016. godine po njegovom nalogu S.Đ. preparkirao.

Sledećeg dana Nasković je pozvao Đ. da dođe kod njega radi realizacije plana, a kada je on stigao intervenisala je policija i uhapsila Naskovića, navodi se u presudi.

U obrazloženju odluke Apelacionog suda navodi se da je prvostepeni sud od olakšavajućih okolnosti za Naskovića pravilno cenio njegove porodične prilike i da oštećeni nisu istakli imovisnko-pravni zahtev kao i da se Čabarkapa nije pridružio krivičnom gonjenju.

Od otežavajućih okolnosti cenio je njegov raniji život, ali je imao u vidu da krivično delo ubistvo za koje je proglašen krivim nije pokušano.

Apelacion isud se složio da Višim sudom da u ovom slučaju može da se primeni institut ublažavanje kazne, cenjujući da je pravilno odmerena kazna od četiri godine zatvora za podstekavanje na ubistvo, a za druga dva krivična dela po osam meseci zatvora pa ga je osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

(Tanjug)