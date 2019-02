Policajac Dragiša Marković pušten iz pritvora

KOSOVSKA MITROVICA – Pripadniku kosovske policije Dragiši Markoviću, osumnjičenom u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, danas je sud u Prištini ukinuo pritvor, pušten je na slobodu i stigao je u svoj porodočni dom u severnoj Kosovskoj Mitrovici.

Dirljivo i uz mnogo emocija dočakali su ga porodica i prijatelji, a ispred Kancelarije za KiM, koja je i angažovala branioca Markoviću, pomoćnik direktora Petar Petković.

Petković je Markoviću preneo pozdrave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i direktora Kancelarije za KiM Marka Đurića i podseto da su oni i čitav tim Kancelarije svakodnevno bili u kontaktu sa porodicom Marković, i interesovali se kako za njegovo stanje tako i za stanje svih članova porodice koji su, naveo je, prethodna tri meseca preživeli pakao.

Pomoćnik direktora Kancelarije za KiM je rekao da nikada neće zaboraviti 23. novembar prošle godine kada ga je u ranim jutarnjim satima pozvala Markovićeva supruga Slavica, i u neverici, šoku i suzama rekla da su ljudi sa dugim cevima upali u njihov stan, maltrerali porodicu i u nepoznatom prvacu u pidžami odveli njenog supruga.

On je istakao da je veoma srećan što se Marković vratio kući, ali i podvukao da to što je prištinsko pristrasno pravosuđe moralo da ga pusti iz pritvora, „iako to naravno nisu želeli“, učinilo to samo iz prostog razloga što nije bilo nikakvih dokaza protiv njega.

„Dragiša je nevin čovek i to samo potvrđuje to što smo sto puta izjavili, da odgovorne za ubistvo Olivera Ivanovića Priština treba da traži južno od reke Ibar“, poručio je Petković.

Petković je podvukao da je Kancelarija za KiM od prvog dana, kao što to čini i za sve Srbe koji se iz političkih razloga hapse, angažovala advokate, i ujedno im se zahvalio na nesebičnom angažovanju i na tome što brane sve Srbe koji su zbog različiitih optižbi, tajnih, poternica i sličnih stvari, u zatvorima i uhapšeni od strane Prištine.

„Marković više nije u poltičkom kazamatu, ali druga dvojica koja su uhapšena, Nedeljko Spasojević i Marko Rošić su još u pritvoru i za nijh tražimo da se hitno oslobode, jer do sada nema nikakvih dokaza protiv njih kao što ih nije bilo ni u slučaju protiv Markovića“, dodao je Petković.

Oslobođeni Marković je zahvalio na pomoći Kancelariji za KiM i svima koji su bili uz njega i njegovu porodicu, ocenivši da je pravda pobedila.

Na pitanje novinara o tretmanu u zatvoru u Podujevu Marković nije imao primedbi i dodao da nije imao nikakvih problema.

Advokat Dejan Vasić koji je branio Markovića je izrazio zadovoljstvo time što se on vratio kući, ali i konstatovao da se potvrdilo ono što je otpočetka i govorio – da nije uopšte bilo nikakvih razloga da bude pritvoren i da bude vođen bilo kakav krivični postupak.

„Zadovoljan sam kao pravnik što je Specijalno tužilaštvo uopšte usvojilo predlog koji sam dao i kojim sam tražio da se njegova mera promeni i pritvor ukine. Bitno je sada da je na slobodi, videćemo šta će pokazati dalja istraga ali ono što je sada sigurno je da je Marković potpuno nevin tri meseca proveo u pritvoru“, zaključio je Vasić.

Marković je krajem novembra uhapšen zajedno sa još dvojicom Srba, Nedeljkom Spasojevićem i Markom Rošićem, a sud u Prištini im je nakon toga odredio pritvor u zatvoru u Podujevu. Spasojeviću i Rošiću i dalje su u pritvoru.

Lider Građanske inicijative SDP Oliver Ivanović ubijen je 16. januara ispred sedišta stranke u Severnoj Mitrovici.

