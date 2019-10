Potresna ispovest starice koju su tri lopova pretukla zbog 3.000 dinara

Amalia Sakač (88), starica koju su u noći sa subote na nedelju napali i opljačkali razbojnici u njenoj kući u subotičkom naselju Radanovac, još je u šoku i strahu od torture koju je doživela.

Baka Amalku, kako je zovu u kraju, živi sama. Kritične noći probudila je galama. Ubrzo je postala žrtva dvojice nasilnika, starih oko 30 godina, i starije žene.

Razbojnici su joj tražili novac, vikali su na nju, udarali je pesnicama, snažno hvatali za ruke, tresli je, pretili joj smrću…

Posle svega što je preživela te noći boji se da bude sama u kući zbog čega je napustila svoju kuću i trenutno boravi u domu svog sina.

– Još imam strašne slike pred očima. Bilo ih je troje, dva muškarca i jedna žena. Upali su tako što su razvalili vrata. Zgrabili su me, nisam uspela ni da se snađem. Tražili su mi novac. Govorila sam im da nemam novca, a oni su vikali da lažem – ispričala je baka Amalka za „Blic“.

Na njenom licu, preko oka, vidljiva je velika modrica, a ima ih i po rukama.

– Ni sama ne znam šta mi je sve prolazilo kroz glavu. Ponavljali su da će me ubiti ako im ne dam novac. Onda su počeli da preturaju po svemu, ali su to radili besno. U ormaru su našli torbu u kojoj je bilo 3.000 dinara. To su uzeli i tražili da im dam još – rekla je vidno uznemirena žena.

Nakon premetačine i još iživljavanja nad staricom, trojka je napustila njenu kuću.

– Odahnula sam. Uzela malo vazduha, skupila snage i nazvala sina. On je dojurio do mene, a došla je i policija. Mislim da bih prepoznala te ljude koji su me napali. Nadam se da će ih policija pronaći i da više nikada nikome neće učiniti zlo. Mene je strah. Ne može biti svejedno posle takve situacije – zaključuje baka Amalka.