Požar u zgradi srpske misije pri UN u Njujorku, ima povređenih (video)

Njujorška vatrogasna služba saopštila je da je na trećem spratu zgrade na Menhetnu, u kojoj se nalazi srpska misija pri Ujedinjenim nacijama, u nedelju uveče izbio požar, prenose američki mediji.

Troje civila i jedan vatrogasac zadobili su lakše povrede u požaru na Petoj aveniji u blizini 67. ulice, preko puta Central parka.

Kako prenose mediji u Srbiji, požar je prijavljen oko 20.40 po lokalnom vremenu, a nešto više od sat kasnije bio je pod kontrolom, posle intervencije više od 100 vatrogasaca.

#FDNY responds to 2-alarm fire at #SerbianMission to the UN. @HSanchezTV reports https://t.co/WGcMGAUxuQ

— CBS New York (@CBSNewYork) December 10, 2018