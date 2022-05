Poziv gradjanima da daju krv povodom 11. maja, Dana dobrovoljnih davalaca

Institut za transfuziju krvi pozvao je gradjane da povodom 11. maja, Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, doniraju krv na više lokacija u Srbiji.

Iz te ustanove su naveli da se tog dana „odaje priznanje svim dobrovoljnim davaocima krvi koji tim nesebičnim činom spasavaju mnogima život“.

„Pozivamo sve ljude dobrog zdravstvenog stanja, starosne dobi od 18 do 65 godina, da obeleže 11. maj na najhumaniji način i dobrovoljno daju krv“, naveli su u saopštenju.

Najavili su da će na Dan dobrovoljnih davalaca krvi, Institut raditi od 7 do 19 časova kao i da zainteresovani gradjani mogu dati krv i u Centru za kulturu „Masuka“ u Velikoj Plani od 9 do 14 časova, Biblioteci „Despot Stefan Lazarević“ u Mladenovcu od 10 do 16 časova i ispred hrama Svetog Velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu od 11 do 16 časova.

Tog dana će gradjani moći da daju krv i u Klubu penzionera u Raškoj od 9 do 14 časova, kao i u Kulturnom centru u Šapcu od 9 do 15 časova.

(Beta)

