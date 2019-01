Predsednik DS na Vračaru pretio ubistvom, krivična prijava

BEOGRAD – Tri člana Srpske napredne stranke sa Vračara podneli su krivičnu prijavu protiv predsednika Opštinskog odbora Demokratske stranke Vračar Bogdana Tatića i njegovih saradnika, zbog pretnji ubistvom na društvenim mrežama.

Aco Janićijević, Mladen Novakov i Goran Simić su prijavu podneli Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije.

U krivičnoj prijavi u koju je Tanjug imao uvid, navodi se da su Bogdan Tatić, Nemanja Čabunac i Ivana Radičević 10. januara preko „Tvitera“, na Tatićevom nalogu, najpre sastavili i objavili spisak lica koji je nazvan „Crna večna lista“, ispod koje su objavili poruku „Ubiti po viđenju“.

Na taj način su uputili ozbiljne pretnje po život i telo licima sa ove liste, oštećenima Simiću, Janićijeviću i Novakovu.

Tatić, Čabunac i Radičevićeva su, kako se navodi u prijavi, istovremeno podstrekavali veći broj ljudi da izvrše napad na život i telo oštećenih, usled čega je došlo do ugožavanja sigurnosti oštećenih, koje i dalje traje, kao i osećaj straha, a kod više lica je došlo do uznemirenja i straha i to takvog intenziteta da su značajno ugrozili spokojstvo ovih lica.

Na taj način oni izvršili su krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 2, u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Srbije, u vezi sa članom 33 i 34 Krivičnog zakona Srbije.

Prema krivičnoj prijavi, Tatić je, u saizvršilaštvu sa ostalim osumnjičenima, uputio jasne i nedvosmislene pretnje po život oštećenima, i pozvao i ohrabrivao druge ljude da je sasvim normalno i prihvatljivo, pa čak i korisno da se napadne život i telo oštećenih i da se oni čak liše života.

