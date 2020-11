Preminuo patrijarh Irinej

Preminuo patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, potvrđeno za B92.net.

Patrijarhovo stanje naglo se pogoršalo juče, u četvrtak. On je testiran pozitivno na koronavirus 4. novembra, a već sutradan je hospitalizovan u Vojnoj bolnici na Karaburmi.

Patrijarh je juče bio u izuzetno teškom stanju i bio je priključen na aparate za održavanje rada vitalnih organa.

SPC je na svom sajtu u četvrtak objavila da je stanje patrijarha SPC pogoršano, kao i da se o njegovom zdravlju osim srpskih lekara, brinu i ruski.

Do sada je bilo nekoliko infromacija vezanih za zdravstveno stanje patrijaha, jedna od njih je bila i da mu se stanje pogoršalo, a zatim, da podsetimo, konzilijum lekara je u utorak, posle uvida u opšte stanje u dosadašnji tok lečenja, zaključio da su do sada sprovedene mere lečenja dovele do stabilizacije hronične srčane slabosti.

Međutim, došlo je do preokreta situacije i patrijarhu je pao nivo kiseonika u krvi, a stanje mu se pogoršalo.

Srpski patrijarh imao je 90 godina.

(B92)

