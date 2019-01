Protest 1 od 5 miliona u Nišu: Srbija je ustala i ne može se zaustaviti

Drugi po redu protest „Stop teroru – za Niš bez straha #1od5miliona“ u organizaciji Pokreta mladih „Za Niš bez straha“ održan je večeras na Trgu kralja Milana, a pored devet zahteva iznetih na prvom protestnom skupu pridodat je i zahtev da se ispitaju kriminalne radnje u „Gorici“, gradskom preduzeću za pogrebne usluge.

Novinar Srdjan Škoro rekao je okupljenima da je Srbija ustala i da se više ne može zaustaviti.

On je rekao da se protesti ove nedelje organizuju u 14 mesta, a naredne nedelje biće organizovani u više od 20 mesta.

„Aleksandru Vučiću više ti ne može pomoći ni Putin. Od dela svog naroda si napravio sendvičare, a od Srbije privatnu prćiju gde ti i tvoji drugari besomučno kradete i lažete. Zašto Putina nisi odveo u Kuršumliju da vidi sva vaša napredna čuda. Da vidi fabriku koja ne postoje i radnike koji ne postoje“, istakao je Škoro.

On je rekao da Vučić svakoga dana preti nekim izborima, ali da na te izbore koje on raspisuje „može da ide njegova familija, njegov brat i njegovi drugari“.

„Na te izbore niko normalan neće izaći jer to nisu izbori to je kriminal. Na izbore će se izaći kad budu slobodni mediji, kad bude sloboda govora i sloboda izbora, da svako može bezbedno da bira. Do tada neka Vučić raspisuje izbore sam sa sobom“, rekao je Škoro.

Profesor Filozofskog fakulteta u Nišu Zoran Jovanović kazao je da bi svi zahtevi sa protesta u Srbiji trebalo da se svedu na jedan jedini zahtev, a to je momentalna i neopoziva ostavka Aleksandra Vučića.

„Mi imamo samo jedno vreme i samo jedan prostor u kome živimo. Hoćemo li da ga prepustimo onima koji bi da živimo kao stanovnici zooloških vrtova? Naravno da nećemo. Zato smo ovde, na protestima“, rekao je Jovanović.

Predsednik sindikata JKP „Gorica“ i član radne grupe koja je kontrolisala poslovanje „Gorice“ Rade Rašović zamolio je da zahtevi organizatora protesta treba da budu dopunjeni i zahtevom da se ispitaju kriminalne radnje u tom preduzeću.

„Radna grupa je u ‘Gorici’ otkrila veliki kriminal. Utrošeno je više od pola milijardi para svih gradjana na pojedine direktore. Tužilaštvo se time ne bavi, ono se bavi samo nama koji smo otkrili taj kriminal“, izjavio je Rašović.

On je rekao da je radna grupa neoborive dokaze o kriminalu u „Gorici“ na 270 strana dostavila gradonačelniku Niša Darku Bulatoviću.

„Jedino što je on uradio je to što je podelio otkaze nama koji smo ukazivali na najveći kriminal koji je ovaj grad video“, rekao je Rašović.

Na skupu su pročitani zahtevi koje je Pokret mladih „Za Niš bez straha“ izneo na prvom protestnom skupu, a to je ostavka ministarke gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović, gradonačelnika Niša Darka Bulatovića, oslobadjanje zarobljenih medija i stvaranje nezavisnog regionalnog servisa u Nišu.

Zahtevi su da se svi pružni prelazi u Nišu obezbede rampama i svetlosnom signalizacijom, da se stane na put partijskom zapošljavanju i da se rasvetle svi slučajevi paljenja automobila u Nišu.

Pokret mladih „Za Niš bez straha“ takodje traži da se se zaustavi isključenje struje socijalno ugroženim gradjanima i da javni izvršitelji ne postupaju u sporovima koji se vode protiv socijalno ugroženih gradjana. Zatraženo je i vraćanje gradu Aerodroma, Elektrodistribucije i Regionalne privredne komore.

Posle okupljanja na trgu učesnici su krenuli u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama. Gradjani su skandirali „ostavke, ostavke“, nosili zastave i transparente na kojima je izmedju ostalog pisalo „Isključi TV uključi mozak“, „Oni odlaze mi ostajemo“.

Podršku Nišlijima dali su večeras i stanovnici Žitoradje i Prokuplja.

