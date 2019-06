Rasvetljen pokušaj ubistva u Kruševcu

BEOGRAD – Pripadnici kruševačke policije brzom i efikasnom akcijom rasvetlili su pokušaj ubistva i uhapsili D. C. iz Aleksinca i I. V. iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo, saopštio je danas MUP.

Sumnja se da je, juče oko 18 časova, I. V. (43) dovezao D. C. (32) do mesta gde se u tom momentu nalazio tridesetšestogodišnji muškarac, nakon čega je D. C. u njegovom pravcu ispalio više hitaca, povredivši ga u predelu leve potkolenice.

(Tanjug)