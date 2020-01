Rebić: Ninoslav Jovanović planirao otmicu neke devojčice, odluku da to bude Monika doneo u …

Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je danas da je otimičar dvanaestogodišnje devojčice iz okoline Niša Ninoslav Jovanović uhvaćen na osnovu dojave meštana sela Malča koji su ga primetili u dvorištu kuće u tom selu, što su prijavili policiji preko sistema 192.

Rebić je tokom gostovanja na RTS-u rekao da je Ninoslav Jovanović „u narednih sat, sat i po, pronadjen na obližnjem groblju gde je i uhapšen, da nije bio agresivan zato što je shvatio da je u bezizlaznoj situaciji, kao i da nije imao kod sebe lična dokumenta i zbog čega je bilo potrebno vreme da se utvrdi da se radi o njemu“, kazao je Rebić“.

Rebić je rekao da na osnovu do sada poznatih informacija i na osnovu izjave date pred nadležnim tužiocem „Ninoslav Jovanović jeste planirao otmicu neke devojčice ali da to nije bila konkretno Monika Karimanović, već je o tome odluku doneo u trenutku kada je devojčicu video“.

„Planirao je otmicu. Na odredjenim mestima imao je zalihe hrane i vode gde je planirao da opstane. Tačno je opisao gde je ukrao vozilo. Odluku da to bude Monika doneo je kada je video na ulici. Prevario je da je električar i da treba da obavi neke radove u školi, pitao je da pokaže put do škole i tada je ubacio u kola“, rekao je Rebić.

On je rekao da se „Ninoslav Jovanović očigledno dobro pripremio za skrivanje“, da su njegovi roditelji prijavili njegov nestanak početkom avgusta i da se od tada vodio kao nestalo lice.

„Odredjeno vreme boravio je na području drugih sela knjaževačke i svrljiške opštine u krugu od oko 180 kvadratnih kilometara što nam je otežavalo da ga pronadjemo i uhapsimo. Slali smo ljude na mnoge druge lokacije na kojima se on nije pojavljivao“, rekao je Rebić i dodao da „policija zaslužuje sve čestitke pre svega zato što je već posle dva dana od otmice Monike Karimanović utvrdjeno da je otmičar Ninoslav Jovanović“.

Rebić je rekao da je potraga odmah nakon nestanka devojčice sužena upravo na Ninoslava Jovanovića, što je uspeh policije s obzirom na to da su u nekim drugim zemljama postojali slučajevi da se nakon takvih otmica žrtve ne pronadju godinama, ali da je problem pronalaženja otmičara i njegove žrtve bilo to što se on unapred pripremio tako što je na nekim mestima bio obezbedio i zalihe hrane, koristio je napuštene kuće, a sa nekih lokacija, kada je počela policijska potraga, nije se pomerao po nekoliko dana.

Rebić je rekao i da očekuje da će „tužilac vrlo brzo okvalifikovati krivično delo koje se stavlja na teret Ninoslavu Jovanoviću“.

(Beta)