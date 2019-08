Šok saznanje: turista klan na balkonu hotela – SRBIN! (foto, uznemirujući video)

Sinoć smo preneli vest da je muškarac u poznatom španskom letovalištu Kosta del Sol prerezao grlo čoveku na balkonu hotela, a ovu jezivu scenu posmatrali su prestravljeni turisti.

‘Maniac’ ties hostage to balcony railing after ‘slitting his throat’ in front of horrified British expats and locals on Spain’s Costa del Sol – Olive Press News Spain https://t.co/Q4kMohwgIq

— Jean Heathcote (@JeanHeathcote1) July 31, 2019