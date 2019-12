Srbin brutalno ubijen u centru Bratislave: Objavljen snimak sa lica mesta (video)

AK POZNÁTE OSOBY NA ZÁBEROCH BEZODKLADNE KONTAKTUJTE POLÍCIU!

❗MOHLI BY POMÔCŤ OBJASNIŤ NEDEĽNÝ ÚTOK NA CUDZINCA NA NÁM. SNP❗AK POZNÁTE OSOBY NA ZÁBEROCH BEZODKLADNE KONTAKTUJTE POLÍCIU!Policajti prvého bratislavského okresu naďalej intenzívne pracujú na objasnení útoku, ku ktorému došlo v nedeľu krátko po 05.00 hod v blízkosti hlavného vchodu do budovy Hlavnej pošty v Bratislave. Následkom útoku doposiaľ neznámeho páchateľa utrpel poškodený 22-ročný cudzinec zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vyšetrovateľ Policajného zboru vo veci vedie trestné stíhanie pre prečin usmrtenie. V rámci vyšetrovania bol zabezpečený kamerový záznam, ktorý zobrazuje priebeh udalosti. V tejto súvislosti sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení mužov na záberoch. Muži, po ktorých totožnosti policajti pátrajú, by svojimi informáciami mohli prispieť k objasneniu tohto prípadu, malo by ísť o cudzincov hovoriacich srbským jazykom vo veku od 20 do 35 rokov. V tejto súvislosti vyzývame občanov, aby v prípade, ak poznajú osoby na zázname a fotografiách a vedia poskytnúť informácie k ich totožnosti, prípadne ich pobytu, ihneď kontaktovali políciu.

