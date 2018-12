Tuča u selu Rakita zbog izgradnje hidroelektrane, jedna osoba povredjena

Jedna osoba povredjena je danas u selu Rakita, kada su se meštani i aktivisti inicijative Odbranimo reke Stare planine sukobili sa obezbedjenjem gradilišta za mini-hidroelektranu.

Masovna tuča izbila je oko 16 časova, nakon što su se malobrojni meštani i aktivisti opet suprotstavili sprečavajući da kamion mikser isporuči beton na gradilište sa lokalnog puta.

Tom prilikom povredjen je Dragan Ilijev, koji je je zbog zadobijenih povreda primljen u bolnicu u Pirotu gde će ostati na lečenju do petka.

Informacija o incidentu pojavila se na društvenim mrežama, na kojima je Ilijev postavio video izjavu.

„Šutnuo me je Dejan Marjanović nakon što smo stali ispred miksera. On me je gurnuo, oborili su me u rupu, žičana ograda je pala preko mene i pola sata nisam mogao da ustanem“, objasnio je Ilijev.

Prošlog meseca desila se slična situacija u Rakiti, ali su tada gradjani mirnim protestom sprečili radove.

Prošle nedelje lokalni parlament je po drugi put odbio da raspravlja o stanju u Rakiti, kao što su odbornici vladajuće većine i sredinom novembra odbili da razgovaraju o tome, pravdajući se da nisu bili dovoljno upoznati sa problemom.

