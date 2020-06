Tužilaštvo: Na osnovu Jurićeve izjave ne može se utvrditi ko je osoba za koju tvrdi da je …

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da se na osnovu informacija do kojih se došlo danas prilikom uzimanja izjave od osnivača fondacije „Tijana Jurić“ Igora Jurića, nije došlo do podataka na osnovu kojih bi se utvrdio identitet osobe za koju je on tvrdio da je pedofil.

Tužilaštvo kaže da je odmah posle izjave Jurića medijima o političaru i javnoj ličnosti koja je pedofil, formiralo predmet i pozvalo ga da iznese podatke neophodne za dalje postupanje.

„Na osnovu informacija do kojih se došlo prilikom uzimanja izjave u višečasovnom razgovoru sa Igorom Jurićem, nije se došlo do podataka na osnovu kojih bi se utvrdio identitet NN izvršioca teškog krivičnog dela Obljuba nad detetom iz Člana 180. Krivičnog zakonika, kao ni identitet maloletnog lica nad kojim je delo učinjeno, a koje je u vreme izvršenja krivičnog dela imalo trinaest godina“, navelo je Više tužilaštvo.

Zbog toga javno tužilaštvo za sada nema dovoljno informacija za pokretanje pretkrivičnog postupka, a o daljem postupanju i radnjama će blagovremeno obavestiti javnost.

Jurić je više puta u medijima tvrdio da ima ima saznanja o političaru pedofilu, čiji će identitet, kako je govorio, otkriti kada prikupi dovoljno dokaza.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.