Tužilaštvo o slučaju Belivuk: Fotografije objavljene da bi se utvrdio identitet

Cilj objavljivanja fotografija tela osobe za čije se ubistvo sumnjiči grupa Veljka Belivuka je utvrdjivanje identiteta, objasnilo je Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Fotografije oružja i mrtvih ljudi i delova tela iz dosijea istrage o grupi Veljka Belivuka su prikazane javnosti u subotu, 6. marta, tokom konferencije za novinara koju su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin održali posle sednice državnog Saveta za nacionalnu bezbednost.

Tužilac za organizovani kriminal je dao saglasnost za objavljivanje fotografija na konferenciji za štampu u Palati Srbije, navodi se u odgovoru Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) Centru za istraživačko novinarstvo (CINS).

Ocenjeno je da objavljivanje fotografija, kao policijskog materijala, neće negativno uticati na istragu aktivnosti kriminalne grupe Veljka Belivuka, već, „naprotiv, može dovesti do otkrivanja svih detalja u vezi krivičnopravnih događaja za koje se ova grupa tereti“, dodalo je TOK.

Advokat i bivši zamenik rukovodilaca dva javna tužilaštva, Sead Spahović, kazao je za CINS da je tužilac neprikosnoven u istrazi, ali da je objavljivanje fotografija „znak da mu nedostaju dokazi i da je u istragu ušao prerano“.

Rekao je da, ukoliko je tužilac za organizovani kriminal dao saglasnost za objavljivanje tih fotografija, onda objavljivanje nije prekršaj, niti ometanje istrage, a Spahović pita ko je tražio od tužioca tu saglasnost.

Nameru tužilaštva da objavljivanjem fotografija utvrdi identitet lica, Spahović objašnjava procenom tužioca da to može da doprinese identifikaciji i „to je, u stvari, javni poziv za prikupljanje neformalnih informacija“.

Spahović je ukazao da je to prvi slučaj za koji on zna u poslednjih 40 godina da tužilac od javnosti traži pomoć za identifikaciju neke osobe.

Po njegovim rečima, tužilac očekuje da će se javiti roditelji, devojke, prijatelji ljudi sa tih fotografija.

„Tužilac ima pravo da kaže da se nešto objavi ili da se nešto ne objavi, ali je činjenica da to nije bila praksa do sada“, rekao je Spahović i dodao da se ne može prebacivati tužiocu što misli da je to dobro za istragu, ali „to dokazuje manjak dokaza i da je u istragu ušao prerano. To znači da je bila neka ‘preša’ „, ponovio je Spahović.

(Beta)

