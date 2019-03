Uhapšen zbog sumnje da je zlostavljao devojke

ŠABAC – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu uhapsili su Z.M. (1986) iz okoline Šapca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela prinuda, protivpravno lišenje slobode i zlostavljanje i mučenje.

On je, kako se sumnja, dvadesetdvogodišnju devojku koju poznaje od ranije, pozvao telefonom da siđe ispred zgrade u kojoj stanuje u Šapcu što je ona i učinila. Kada je devojka ušla u njegov automobil on joj je, kako se sumnja, predložio da krene sa njim, ali je ona to odbila.

(Tanjug)