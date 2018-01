UŽAS: Roditelji mesecima silovali kćerku – Bolje mi nego neki manijak

Ruski bračni par koji je pretvorio svoju ćerku (12) u seksualnog roba, rekao je da je bolje što su je silovali oni nego da je to uradio neki „manijak“.

Muž i žena (34) terete se da su više puta silovali svoju ćerku. Kako piše britanski „Dejli mejl“, majka je policiji rekla „bolje mi nego neki manijak“.

Roditelji kojima se stavlja na teret i pedofilija zadržani su u zatvoru u Vogogradu, i ako budu osuđeni preti im kazna zatvorom i do 20 godina.

Russian couple who regularly raped their 12-year-old daughter told police: 'Better us than some maniac'https://t.co/l5NdZOlnYk

— Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) January 18, 2018