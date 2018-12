Užasna tragedija: Poginuli golman, njegova supruga i sin (foto)

View this post on Instagram

Čto tut skazatь… K našemu veličaйšemu sožaleniю – эto pravda… …v Toločinskom raйone legkovuška vletela v эvakuator: tri čeloveka pogibli. Legkovoй avtomobilь zaneslo, i on vletel v эvakuator. Voditelь i dva passažira pogibli. Avariя proizošla segodnя okolo 19.00. Na 543-m km trassы M1 legkovoй avtomobilь "Kia" zaneslo, v itoge mašinu vыneslo na vstrečnuю polosu, gde ona vletela эvakuator "Mersedes". V rezulьtate DTP voditelь, ego žena i šestiletniй sыn skončalisь na meste. Vtoroй malьčik nahoditsя v bolьnice. Vыživšiй rebenok perevozilsя v detskom kresle. Voditelь "Mersedesa" ne postradal. Na mesto DTP vыezžalo rukovodstvo UVD Vitebskogo oblispolkoma. V nastoящee vremя na meste tragedii rabotaюt sotrudniki GAI, Sledstvennogo komiteta i Goskomiteta sudebnыh эkspertiz.