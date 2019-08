Vapaj opljačkane majke bolesnog deteta u BG (video)

Beograđanka Irena Vučković opljačkana je danas u radnji „Aksesorajz“ u Knez Mihailovoj ulici.

Hirno, ako neko prepozna lopove. U pitanju su dve zene u crni majicama. Ukrale su mi novcanik u Knez Mihailovoj ulici u radnji Accessorize. Ako neko prepozna lopove, neka javi. Problem je sto su pored novca i dokumenata bile decje zdavstvene kartice koje su mi veoma vazne. Hvala svima. Gepostet von Irena Vuckovic am Sonntag, 18. August 2019

Opljačkače su je dve žene koje su u radnju ušle odvojeno, a jedna od njih na glavi je imala kačket.

Pokradena žena okrenula je dete ka sebi, pa je dok je razgledala stvari, zadnji deo kolica bio dostupan jednoj od kradljivica. Potom su se odjednom obe prestupnice stvorile iza detetovih leđa. Pokušavale su i komešale se oko njih.

Irena koja je bila njihova meta nastavila je dalje razgledanje, a lopovi su sačekali prvi trenutak nepažnje – i uspele su.

Majka je na trenutak ostavila kolica i okrenula se da pogleda neki artikal, a žena sa kačketom samo je zavukla ruku u džep na kolicima i odnela novčanik.

– Inače pazim, okrećem se redovno i zaista vodim računa, ali eto taj jedan trenutak nepažnje me je skupo koštao. Znam da sam sama kriva, ali ne mogu da poverujem da su to uradile dve žene ženi: i to sa detetom – rekla je potresena Irena.

Ona je ceo slučaj prijavila policiji. Čitavu situaciju odmah je alarmirala, jer su joj u novčaniku zdravstvena dokumenta deteta koje ima retku bolest.

– Na stranu novac i moja dokumentacija, kartice, ali ta procedura koju ću sad zbog detetove bolesti morati da prođem, već mi zadaje glavobolje. Mnogo me je iznerviralo kada su mi radnice rekle: pa to se dešava, nije ovo prvi put. Govorile su to tako nonšalantno kao da je normalno da vas neko usred prodavnice opljačka – priča Irena.

(novosti.rs)