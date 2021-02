Vozač uhvaćen sa 5,5 promila alkohola, lekari objasnili kako je uopšte živ

Saobraćajna policija iz Kraljeva preksinoć je zaustavila je vozača koji je, kako je pokazao alko-test, u krvi imao neverovatnih 5,5 promila alkohola. Kako je uopšte moguće da je neko živ sa toliko alkohola u krvi, a kamoli da upravlja vozilom i razgovara sa policajcima?!

Ovaj Kraljevčanin star 55 godina je i sa tolikom količinom alkohola u sebi, komunicirao sa policajcima. Priznao im je da je celu noć pio alkohol i onda kolima krenuo kući.

Policija je pijanog vozača odvela u policijsku stanicu na trežnjenje, a protiv njega će biti podnete prekršajna i krivična prijava.

– Činjenica je da je sve više ljudi koji dolaze sa sve većim brojem promila alkohola u krvi. Ono što se može pronaći u literaturi jeste da je toksična granica do fatalnog ishoda negde oko 4.5 promila alkohola u krvi – objasnila je ranije za “Blic” toksikolog Centra za sudsku medicinu i toksikologiju Kliničkog centra Kragujevac, doktorka Tatjana Živković koja dodaje da je to ipak individualno i zavisi od mnoštva faktora.

Na pitanje koliko je to alkohola popila osoba koja “dogura” do mogućih fatalnih 3,5 ili više promila alkohola u krvi, oba sagovornika odgovaraju da i to zavisi od tolerancije.

Psihijatar Ivica Mladenović kaže da neko ko ima toliko promila, obično popije celu gajbu piva ili litar žestokog pića.

