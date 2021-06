Vuk Cvijić: Očekujem da će Šariću biti potvrdjena presuda

Novinar nedeljnika NIN Vuk Cvijić izjavio je danas da je odluka Vrhovnog kasacionog suda o ukidanju pravosnažne presude Darku Šariću (51) doneta iz formalnih razloga i da će prvostepena presuda najverovatnije biti ponovo potvrdjena na Apelacionom sudu.

Cvijić je agenciji Beta kazao da je Vrhovni kasacioni sud (VKS) ukinuo presudu jer je petočlano apelaciono veće, koje je potvrdilo prvostepenu presudu, činilo i dvoje sudija koji su na početku procesa učestvovali u odredjivanju pritvora Šarićevoj grupi.

„Presuda je ukinuta jer je VKS procenio da to dvoje sudija nisu mogli nepristrasno da učestvuju u donošenju konačne presude“, objasnio je Cvijić.

NIN je juče objavio da je VKS ukinuo pravosnažnu presudu Darku Šariću i njegovim saradnicima za šverc 5,75 tona kokaina i vratio Apelacionom sudu da ponovo odluči o osudjujućoj prvostepenoj presudi Specijalnog suda.

Apelacioni sud je u novembru prošle godine potvrdio presudu kojom je Šarić osudjen na 15 godina zatvora zbog krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine.

Šarić se, posle četri godine bekstva, predao policiji u martu 2014. godine.

Cvijić je rekao da veruje da do sada politika nije „umešala prste“ u sudski proces protiv Šarića, ali da će se to definitivno znati u narednom periodu.

„Ukoliko Šariću bude ukinut pritvor, i on pušten na slobodu do nove odluke Apelacionog suda, to će značiti da verovatno postoji dogovor izmedju predstavnika izvršne vlasti i Šarića“, ocenio je novinar NIN-a.

Prema njegovim rečima, VKS nije dovodio u pitanje činjenice iz presude Apelacionog suda, tako da je za očekivati da Apelacioni sud promeni dvoje „spornih“ sudija u apelacionom veću i da potvrdi prvostepenu presudu Specijalnog suda.

Darko Šarić je u julu prošle godine, u odvojenom postupku pred Specijalnim sudom, prvostepeno osudjen i na devet godina zatvora kao organizator kriminalne grupe koja je „oprala“ 20 miliona evra stečenih krijumčarenjem kokaina.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.