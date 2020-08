Zaštitnik gradjana: Propusti vlasti u slučaju napuštene dece kod Alibunara

Zaštitnik gradjana utvrdio je u postupku pokrenutom po sopstvenoj inicijativi da su svi nadležni organi načinili propuste u radu u slučaju šestoro dece koja su živela kod Alibunara u teškim uslovima.

Deca koja su „na očigled svih državnih organa i ustanova bila prepuštena sama sebi“, usled tih propusta toj deci nije pružena adekvatna i blagovremena zaštita, saopštila je danas kancelarija Zaštitnika gradjana.

Zaštitnik je konstatovao da su „sveukupno (ne)postupanje nadležnih organa“ i utvrdjeni propusti svih nadležnih državnih organa doveli do toga da „život i bezbednost dece budu ugroženi“ i da dvoje ne završe osnovnu školu, navodi se u saopštenju.

Zaštitnik gradjana je naveo da utvrdio da Centar za socijalni rad „1. mart“ iz Alibunara nije pravovremeno preduzimao mere iz svoje nadležnosti „tako što nije blagovremeno pokrenuo postupak za izdvajanje dece iz porodice, s obzirom na činjenice koje su ukazivale na neadekvatno staranje majke o deci“.

Uz to, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja „nije obezbedilo adekvatan broj stručnih radnika“ u Centru za socijalni rad u Alibunaru, a Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova „nije preduzeo radnje u cilju blagovremenog informisanja“ Ministarstva o tome.

I Osnovna škola „Miloš Crnjanski“ je načinila propuste, jer nije pravovremenom reakcijom zaštitila prava i interese dece kojoj je, zbog nepreduzimanja aktivnosti nadležnih organa, uskraćeno pravo na osnovno obrazovanje.

Zaštitnik gradjana je zato zatražio od svih nadležnih organa u ovom slučaju da ga u roku od 15 dana obaveste o merama koje su preduzeli radi postupanja po njegovim preporukama.

Šestoro dece od tri do 16 godina je živelo samo do februara, kada je smešteno u Dečije selo u Sremskoj Kamenici, a kada se za to saznalo, državne institucije su prebacivale odgovornost jedna na drugu.

(Beta)

