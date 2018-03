Dačić o rokovima za plan o Kosovu i o novom savetniku Trampa

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da nisu tačni navodi da postoje rokovi za predstavljanje plana za Kosovo.

On je za RTS rekao da u poslednje vreme ima raznih lažnih vesti, poput one da postoje rokovi do juna ili marta o Kosovu, pa do te da će Nemačka Srbiji doneti nekakav predlog ili ultimatum.

„Prošao je taj četvrtak, ko je došao, ko je doneo, svi znaju da (Aleksandar) Vučić nije bio tu, kod mene niko nije dolazio, pa kod koga su došli da donesu bilo kakav predlog, to je velika laž“, istakao je Dačić.

On je kazao da je jedino tačno da postoji nešto što je zapisano 2013. godine, da je neophodno doći do „nekog sporazuma – pravno obavezujućeg, kako je to napisao Šefan File o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine“.

On je kazao da na Srbiju postoje pritisci, ali da on lično, Vlada Srbije ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić nikada neće prihvatiti jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.Dačić je ponovio da Beograd mora da bude konstruktivan i da vodi dijalog.

Govoreći o novopostavljenom savetniku predsednika Donalda Trampa za državnu bezbednost, Džona Boltona koji je bio protiv da SAD priznaju nezavisnost Kosova, Dačić je rekao da je Bolton bio u pravu kada je to govorio, ali da „ćemo tek videti li danas misli isto“.

