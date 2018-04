Kostreš: LSV je za Vojvodinu republiku od 1999, ali nisu dovoljne parole

Generalni sekretar Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Bojan Kostreš pozdravio je danas inicijativu nevladine organizacije Vojvodjanski klub za okupljanje svih provojvodjanskih snaga u borbi da ta pokrajina postane republika u okviru federalizovane Srbije.

Kostreš je podsetio da se LSV zalaže za status Vojvodine kao republike još od 1999. godine, ali je dodao da za ostvarenje tog cilja nisu dovoljne samo „parole“, već konkretni potezi.

„To je ideja na koju Liga uvek pozitivno reaguje. Ali, trebaju nam predlozi kako do toga da se dodje a ne spisak lepih želja. Da bi Vojvodina postala republika, nije dovoljno samo uzvikivati ‘Vojvodina republika’. Na taj način se ideja može samo iskompromitovati“, rekao je Kostreš agenciji Beta.

On je podsetio da je LSV u svoj program i statut uvrstila zalaganje za Vojvodinu republiku još 1999. godine, jer je to bio koncept koji je trebalo da posluži rešavanju unutrašnjeg uredjenja Srbije pre rata na Kosovu i gde se – umesto ratovanja – nudila ideja regionalizacije i decentralizacije Srbije i samim tim njena transformacija u evropsko demokratsko društvo.

„Još pod Miloševićevom diktaturom smo govorili o Vojvodini kao republici. Kada se tada nismo plašili i nismo povlačili, to sigurno nećemo ni sada. Ali, za 28 godina postojanja smo jasno naučili da nam je potrebno mnogo više od parola da bismo ideju ostvarili. Jalovo vikanje ‘Vojvodina republika’ možda lepo zvuči svima nama kojima je to u srcu, ali to ne daje nikakve rezultate“, rekao je Kostreš.

Prema njegovim rečima, „naprednjačka vlast vrlo agresivno“ pokušava da promeni i lice i politički izraz Vojvodine.

„Žele da potru antifašistički karakter Vojvodine, da promene ime Zrenjanina u Petrovgrad, na mala vrata su uveli takozvanu tradicionalnu zastavu Vojvodine koja sa Vojvodinom nema nikakve veze i koju nikada niko nije pronašao ni u jednom muzeju… Zato bismo bili zahvalni svim umnim glavama koje razmišljaju o Vojvodini da počnu da razmišljaju kako ćemo sprečiti eroziju gradjanskog društva i neprikrivene pokušaje srbijančenja Vojvodine i brisanja njenog identiteta“, poručio je Kostreš.

Dodao je da je LSV uvek tu kada treba da se bori – u institucijama ili na ulici – za autonomiju, za gradjansko društvo, za antifašističke vrednosti.

„To umemo, možemo i hoćemo, ali da bismo pokrenuli priču u koju verujemo, želimo da dobijemo predloge šta i kako treba uraditi“, kazao je Bojan Kostreš.

