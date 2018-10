Tadić saslušan u postupku za ubistvo gardista u Topčideru

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić saslušan je kao gradjanin pred tužiocem u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala u pretkrivičnom postupku za ubistvo gardista u Topčideru.

Gardisti Dražen Jakovljević i Dragan Milovanović ubijeni su u kasarni u Topčideru 5. oktobra 2004. godine.

Tadić je za list Politika rekao da mu nisu postavljana pitanja u vezi sa saznanjima objavljenim u nekim medijima poslednjih dana, u kojima se pominje da je istragu navodno zataškao pokojni šef crnogorske Državne bezbednosti Vukašin Maraš.

„Niko me nije pitao za Vukašina Maraša kao ni za bilo kakve navode koji su objavljivani u režimskim tabloidima prethodnih dana. To je očigledan dokaz da su to nova saznanja relevantna samo za medijske istrage, a ne za stvarne istrage nadležnih institucija povodom tragične smrti dvojice gardista“, rekao je Tadić.

Tadić je za rekao da nikada ranije nije čuo da je Maraš na bilo koji način bio umešan u taj slučaj i da ostaje nejasno i kako je Maraš mogao imati nadležnosti da prekida istrage s obzirom na funkcije koje je obavljao tada.

Maraš, koji je u vreme pogibije gardista bio zamenik ministra odbrane SCG, više nije živ, pa se njegovo ime ne nalazi u spisima koji su nedavno formirani u ovom predmetu.

Crnogorski portal Borba.me objavio je u sredu da je nekadašnji šef službe Državne bezbednosti Crne Gore Vukašin Maraš stopirao istragu o stradanju gardista.

Prema tvrdnjama portala, bivši oficir Vojske Srbije i Crne Gore, koji sada živi u Moskvi, dao je nedavno iskaz u tužilaštvu tvrdeći da su dvojica gardista ubijeni zbog tone i po kokaina koji je bio sakriven u kasarni na Topčideru.

