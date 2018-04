Vučić: Vojska Srbije mora da bude snažan faktor odvraćanja od potencijalne agresije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Vojska Srbije mora da bude spremna da u svakom trenutku bude snažan faktor odvraćanja za svakog potencijalnog agresora a da je na srpskoj politici da sačuva mir i stabilnost i doprinese da vojska nikada ne bude upotrebljena.

Na svečanom prijemu povodom 23. aprila – Dana Vojske Srbije, Vučić je rekao da država iz budžeta godišnje izdvaja 600 miliona evra za vojsku, i da to nije mnogo u poredjenju sa snažnijim državama, ali da to za Srbiju nije malo i da je država spremna da to izdvajanje i poveća, u skladu sa rastom društvenog proizvoda i fiskalnom konsolidacijom.

„Izdvajaćemo i više ali ćemo tražiti i rezultate. Neće moći više da se dogodi da generalna inspekcija dodje u jednu od najvažnijih brigada i da je polovina vojnika na poštedi zato što ne mogu da prodju test fizičke pripremljenosti. Tražićemo više ozbiljnosti i odgovornosti, ali zbog toga što je vojska nesumnjivo najbolji deo društva i najbolji sistem. Želimo da takva ostane i bude još bolja“, rekao je Vučić i izrazio spremnost države da poveća izdvajanja za oružane snage.

Vučić je zamolio pripadnike vojske da budu još vredniji i posvećeniji jer u velikoj meri svojim radom doprinose zaštiti mira i stabilnosti.

„Vojska uvek mora da bude spremna za svaki od teških izazova. Mi smo imali ugašenu lovačku avijaciju i helikoptersku avijaciju koja je bila gotovo ugašena, ali je naša budućnost sada drugačija. Imaćemo bolje opremljenog vojnika“, rekao je Vučić i najavio da će biti nastavljene nabavke pušaka iz inostranstva ali i nabavke iz fabrika srpske vojne industrije.

On je zahvalio Vojsci Srbije zbog toga što je uvek uz svoj narod i prilikom elementarnih nepogoda i kada država trpi pritiske spolja ali i poručio vojnicima da i dalje budu spremni na svaku vrstu izazova.

„Znamo kroz šta smo prošli pre 19 i pre 25 godina i pre toga u svetskim i balkanskim ratovima… Vojska Srbije uvek mora da bude spremna, a na srpskoj politici je da čuva mir i stabilnost i da spreči da vojska ikada bude upotrebljena. Ali, vojska mora u svakom trenutku da bude spremna da odgovori svakom izazovu i odvrati svakog agresora od pomisli da ugrozi našu zemlju“, rekao je Vučić.

Dan Vojske Srbije – 23. april, obeležava se u znak sećanja na 1815. godinu kada je tog datuma podignut Drugi srpski ustanak.

(Beta)