Abazović: Ako bude mudrosti brzo ćemo sastaviti vladu

Potpredsednik crnogorske vlade i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da veruje „da će, ukoliko bude bilo mudrosti, brzo sastaviti vladu“.

On je u intervjuu za Hrvatsku radio-televiziju (HRT) rekao „da treba dati maksimum da se to dogodi u praksi“.

„A ako se to ne bude dogodilo iz bilo kojih razloga, onda nama ne preostaje nijedna druga solucija nego da se građanima vrate mandati i da na novim izborima odluče ko želi da upravlja Crnom Gorom u narednom periodu“, rekao je Abazović.

Kazao je i da je ponosan na sve napade na njega i da su mnogi u Crnoj Gori „skloni dramatizaciji svega“.

Upitan zbog čega je došlo do zastoja, iako je bilo najavljeno da će ga predsednik Crne Gore Milo Đukanović imenovati za mandatara, odgovorio je da se mandat daje onima koji sigurno mogu sastaviti vladu, iako u teoriji postoje i suprotne stvarnosti, i to se nekada ne dogodi.

„Ne vidimo zašto bismo žurili oko toga. Prvo, nisam ja neko ko ima ekskluzivno pravo da dobije mandat da sastavi vladu“, kazao je on.

Komentarisao je i napade zbog rušenja vlasti i to što sada pregovara sa istim ljudima sa kojima je rušio prethodnu vladu.

„Ove napade shvatam veoma olako. To su detinjasti napadi, oni nemaju nikakve veze sa bilo kakvim zdravorazumskim pristupom bilo čemu. Mi smo zemlja u kojoj vrlo često političke elite pokušavaju da dramatizacijom steknu političke poene“, rekao je Abazović.

Upitan da li koliki uticaj na Crnu Goru ima predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Abazović je odgovorio da „on ima svoje političke favorite u Crnoj Gori“.

„I to je to, što da radimo. Ja sam na drugoj strani, što bi se reklo, mi predstavljamo drugi politički subjekt, drugi svet, drugo poimanje politike, drugu viziju“, kazao je on.

Na pitanje da li zbog toga u manjinsku vladu „neće ući prosrpske stranke, Demokratski front“ on je kazao da je u ovom trenutku dobro da one strukture koje imaju malo narušen međunarodni ugled, ili stvaraju određeni problem da se društvo u potpunosti pomiri, ostanu van struktura vlasti.

(Beta)

