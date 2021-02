Abazović: Bivši šef ANB-a nalogodavac nezakonitog praćenja

PODGORICA – Potpredsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazovic optužio je Dejana Peruničića, bišeg direktora Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) da je nalogodavac nezakonitog pracenja politicara, novinara i ljudi sa javne scene.

Abazović je to rekao da vanrednoj konferenciji za medije Vlade Crne Gore, organizovanoj na temu veza bivšeg rukovodstva ANB i portala „Udar“, prenose Vijesti. „Želim javno da optužim bivšeg direkora ANB Dejana Peruničića da je on nalogodavac svih tih stvari, jer službenici ne mogu da rade te stvari bez naredbe. Da li je neko drugi neko njemu davao naloge, on je dužan da saopšti“, rekao je Abazović.

On je dodao da će redakcija portala „aktuelno.me“ morati biti pozvana na odgovornost, jer su rekli da znaju identitet osobe koja je na njihovom portalu potpisana kao „Profesionalac“, a koja pokušava da diskredituje novog direktora ANB Dejana Vukšića i službenike tajne policije.

Abazović je rekao i da je materijal iz ANB završavao na portalu „Udar. me“ i dodao da je bivši ministar odbrane Predarag Bošković tih dana često boravio u ANB.

„ANB će se ponašati u skladu sa zakonom i novinari će imati potpunu zaštitu i potpunu nezavisnost“, rekao je Abazović.

Portal „Udar“ pojavio se tokom kampanje za parlamentarne izbore održane tokom prošle godine.

Portal je vodio brutalnu kampanju protiv kritičara prethodne vlasti i proglasio niz novinara, političara i građana saradnicima stranih službi i neprijateljima države. navode Vijesti.

Društvu profesionalnih novinara Crne Gore iz Direktorata za medije rečeno je da Ministarstvo kulture nema informaciju ko je osnivač portala Udar.me i da nemaju načina da to otkriju.

(Tanjug)

