ALB otkazala učešće na samitu SEECP zbog Kosova

SARAJEVO – Albanski ministar spoljnih poslova Gent Cakaj izjavio je da je Albanija otkazala učešće na Samitu o procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), koji sutra počinje u Sarajevu, „u znak solidarnosti sa Kosovom“.

Cakaj je na Tviteru objavio da je „odnos organizatora samita prema Kosovu neprihvatljiv i da je u suprotnosti sa ciljem stvaranja atmosfere poverenja, dobrosusedskih odnosa i stabilnosti“, prenosi Klix.

„Nema saradnje bez jednakog tretmana. Ostajemo zajedno“, poručio je Cakaj.

Ranije je predsednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači rekao da neće prisustvovati Samitu o procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi u BiH, jer je, kako je naveo, poziv predsedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika ponižavajući zato što Kosovo nije tretirano kao druge države učesnice.

Srpski član i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da je Kosovo pozvano na Samit o procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) u formatu koji je predviđen za takve sastanke i da ga ne zanimaju „osećaji“ Hašima Tačija.

Učešće Kosova na SEECP rešeno je 2014. godine uz saglasnost svih onih učesnica koje ne priznaju Kosovo – Srbije, Grčke, Rumunije, Moldavije i BiH.

Prema tom rešenju, Kosovo se odriče svog subjektiviteta kao nezavisne države i prihvata da u SEECP uđe kao nedefinisani subjekt Kosovo, uz fus notu. To isto prihvataju i sve druge učesnice SEECP, i one koje priznaju Kosovo i one koje ga ne priznaju.

Samit SEECP počinje sutra, a održava se u Sarajevu i na Jahorini u prisustvu mnogobrojnih zvaničnika.

(Tanjug)