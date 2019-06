TIRANA – Ujedinjena albanska opozicija dobila je dozvolu da protestuje večeras samo dva sata, od 19 do 21 časa, i to samo ispred zgrade albanske vlade u Tiranu, suprotno njihovom zahtevu da protesti traju do ponoći, prenosi MIA.

Zbog najavljenog protesta opozicije koji se održava večeras, ali i posete generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, u Tirani je povišen stepen bezbednosnih mera.

