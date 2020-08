Amfilohije: Crkva ne izlazi na izbore, protiv je onih koji su doneli zakon o slobodi veroispovesti

Mitropolit crnogorsko-promorski Srpske pravoslavne crkve (SPC) Amfilohije izjavio je da crkva nikome nije ni koalicioni partner ni politički protivnik, da ne izlazi na izbore, niti joj je tamo mesto.

On je u intervju za list Dan kazao da niko od učesnika izbornog procesa ne može da kaže da u toj političkoj utakmici predstavlja crkvu.

„Naprotiv, i u najregularnijim uslovima za iskazivanje političke volje gradjana (koje mi ovde nemamo), crkva nije nikome ni koalicioni partner ni politički protivnik, a kamoli danas, kada ne znamo može li pošten čovek otići da glasa, hoće li mu glas biti kupljen, ili mora, istoga dana, da sedi kući jer mu je zdravlje ugroženo“, naveo je Amfilohije.

Amfilohije je, medjutim, dodao da crkva može da poželi sreću svakome ko iskreno traži promenu života u Crnoj Gori nabolje, ko se bori za pravdu, poštovanje Ustava, pa i protiv bezakonja u odnosu na veru i Crkvu.

„Kao i da takvu političku sreću i politički napredak ne poželi onima koji su izglasali Zakon o slobodi veroispovesti i koji poistovećuju sebe i svoje vlastoljublje i sopstvene interese sa državom Crnom Gorom“, kazao je Amfilohije.

Prema njegovim rečima, crkva podržava i blagosilja mlade, pametne i sposobne sinove i kćeri Crne Gore koji i na tom političkom polju žele i umeju da promene stvari na bolje.

„A ne podržava one koji su glasali i koji još uvek u životu drže, ovakav jedan antizakon, žrtvujući i Boga za svoje vlastoljublje i obogotvorenje svoje vlasti“, poručio je mitropolit Amfilohije.

On je dodao da je najgnusnija laž da su neka srpska nacionalna organizacija i da su ispostava neke druge države, da smo strani, okupatorski faktor, kako ih vlast prikazuje posredstvom svojih medija.

Kako je dodao, „ime SPC odnosi se na neki tok njene istorije, na većinski narod koji joj pripada, na bogoslužbeni jezik koji se u njoj služi, ali to nikako ne znači da se radi o crkvi samo Srba“.

„Ili, ako hoćete da to kažem i na drugi način: ako ime SPC ne znači da je to Crkva samo srpskog naroda, tako ni ime eparhije čiji sam mitropolit, Mitropolije crnogorsko-primorske, nikako ne znači da su njeni vernici (pa i gradjani teritorije koju ona obuhvata) samo i jedino nacionalni Crnogorci. Vidite u kakav nas ćorsokak vodi takvo naopako nacionalističko etnofiletističko tumačenje imena jedne i jedinstvene Pravoslavne crkve“, kazao je on.

Kako je dodao, normalno je da čovek u toku svog života ponekad promeni svoje mišljenje.

„I razumljivo mi je da to čine i političari. Ali da dozvoliš sebi da danas pljuješ i psuješ nešto što si zdušno poštovao i podržavao i tada već u zrelom dobu svoga života? E, to mi je nepojmljivo“, neveo je on.

(Beta)

