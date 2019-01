Amfilohije: Tri greha crnogorske vlasti

PODGORICA – U svim hramovima Mitropolije crnogorsko-primorske jutros je liturgijski proslavljen Božić, a centralnu Liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici služio je Arhiepiskop cetinjski, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.

Mitropolit Amfilohije je u besedi nakon liturgije poručio da je crnogorska vlast počinila više grehova od kojih su tri najizraženija: stvaranje lažne crkve, priznanje lažne države na Kosovu i uvođenje sankcija Rusiji.

Crnogorska vlast, kako je rekao, ne priznaje obnovljenu Cetinjsku bogosloviju iako je ona već iznedrila više od 20 generacija bogoslova.

“Sad stvaraju i svoje crkve. Možete misliti koji je to stid i sram za Crnu Goru, za Svetog Vasilija Ostroskog i Svetog Petra Cetinjskog, da bezbožnici i prodane duše stvaraju neke svoje crkve. Stid i sram je što oni danas izmišljaju nekakvu svoju autofekalnu crkvu, da oprosti ova svetinja. Od otpadaka crkovnih prave crkvu, od onih koji ne služe Bogu Hristu nego sebi i svojim interesima. To je stid i sram današnje Crne Gore, odnosno onih koji su na vlasti“, kazao je mitropolit crnogorsko-primorski.

On se osvrnuo i na najavu vlasti da će, kako on tvrdi, otimati crkvene hramove sagrađene pre 1920. godine rekavši da je to „još jedno bezumlje“, prenosi CDM.

Prema njegovim rečima, veliki je greh i odricanje crnogorske vlasti od Kosova i Metohije i predavanje Metohije, za čije oslobođenje su poginuli mnogi Crnogorci, “u ruke onih koji su stid i stram za časni albanski narod – razbojnicima i enverhodžistima”.

“To je stid i sram vlasti, a ne Crne Gore, jer Crna Gora to ne prihvata“, porucio je mitropolit Amfilohije.

Treći greh, prema njegovim rečima, je uvodenje sankcija Rusiji.

