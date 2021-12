Andrej Plenković: „Milanovićeve izjave su štetne“

ZAGREB – Premijer Andrej Plenković izjavio je danas na kraju posete Ukrajini da su štetne izjave predsednika Zorana Milanovića, koji je, između ostalog, politiku hrvatske vlade prema Rusiji nazvao šarlatanskom.

“Ako je to izjavio, onda je to još jedna uspešnica. Vidim da je u top formi, briljantan je ovih dana tako da će sigurno naši ukrajinski prijatelji biti oduševljeni takvom izjavom hrvatskog predsednika. Pronosi slavu hrvatskoj spoljnoj politici, to je pravi put, čestitam mu i predlažem da samo tim putem nastavi”, rekao je Plenković.

Valentyn Ogirenko/ Pool Photo via AP

(Tanjug)

