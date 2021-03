Baniju pogodilo više od 900 zemljotresa od decembra 2020.

ZAGREB 10. marta (Tanjug) – Područje Banije, u centralnoj Hrvatskoj, od zemljotresa s kraja decembra prošle godine magnitude 6,2 stepena, zabeležeo je više od 900 naknadniih potresa, nakon kojeg se sa tog područja iselilo gotovo 3.000 ljudi.

Dva potresa su bila magnitude između 5 do 6, 13 je bilo magnitude 4 do 5, 101 potres magnitude 3 do 4 i 814 podrhtavanja magnitude 2 do 3 Rihtera, preneo je zagrebački Večernji list.

Do sada je prijavljeno gotovo 38.000 oštećenih objekata, od čega je na području Petrinje i Gline pregledano 99 posto, dok je u Sisku pregledano 92 posto.

Registrovano je i 109 vrtača (rupa) na površini od 360 hektara.

Iz pogođenog područja, piše Večernji, odselila se ukupno 2861 osoba.

Najviše iz Petrinje – 1.388, nešto manje iz Siska – 1.136, iz Gline 177 osoba, a iz ostalih mesta 160.

(Tanjug)

