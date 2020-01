Bošković: Hibridne pretnje na CG sve veće

PODGORICA – Hibridne pretnje Crnoj Gori iz dana u dan sve su veće, posebno zbog činjenice da slede izbori u 2020. godini, rekao je ministar odbrane te zemlje Predrag Bošković.

On je istakao da je najvažnije što su taj problem prepoznali i da se uspešno bore sa njim.

„Crna Gora je već nekoliko godina pod hibridnom pretnjom i to je nešto što smo direktno osetili 2016. godine tokom pokušaja terorizma“, kaže Bošković za televiziju Nova M.

Hibridne pretnje se, prema rečima Boškovića, povećavaju kako se CG priblizava nekim krupnim odlukama kao što su izbori, ali ističe da je upravo zbog toga Crna Gora podigla nivo zaštite na mnogo veći nivo.

On tvrdi i da su se u prethodnom periodu dešavale „maliciozne aktivnosti“, ali da su ih prepoznali i da se sa njima bore na dnevnoj osnovi.

„Ono što je najvaznije jeste da ova kampanja dezinformacija koja je jedan od ključnih parametara hirbidnog rata protiv Crne Gore je nešto sa čim se sada suočavamo, sa čime se sada hvatamo u koštac i mislim da ćemo iz toga kao i iz svih prethodnih bitaka izaći kao pobednici“, smatra Bošković.

Na pitanje da li je Crna Gora sposobna da se odupre širenju ruskog uticaja na Balkanu, ministar kaže da ako su to uspeli 2016. godine, kadri su da to učine i sada.

„Dakle, svaka aktivnost predsednika države ili same vlade se osporava. Definise na potpuno suprotan način. Dakle, sve ono što radimo ne valja. E, upravo smo tu fokusirani da se suprotstavimo takvim malicioznim aktivnostima i mislim da smo i te kako kadri da uspemo i ovaj put“, zaključio je Bošković.

(Tanjug)