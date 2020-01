Bregu: Zapadni Balkan još nije spreman za EU

PODGORICA – Generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju (RČ), Maljinda Bregu, kaže da države Zapadnog Balkana još nisu spremne za članstvo u Evropskoj uniji i dodala da se ne treba fokusirati na određeni datum, već na sprovođenje reformi.

“Ako bi nam bilo ponuđeno da sutra pristupimo Uniji, mi nismo spremni“, rekla je Bregu za podgoričke Vijesti.

U prilog tome ona je navela trend ekonomskog rasta Zapadnog Balkana, koji je, kako kaže, u prošloj godini bio 3,5 odsto, a prognoa za ovu je 3,8 odsto.

Dodala je da je BDP po glavni stanovnika i dalje manji od jedne trećine najbogatije zemalje članice EU, Nemačke.

A to je, kaže, samo jedan primer.

„Pred nama je još mnogo posla koji treba da obavimo i to mnogo brže nego što smo to radili do sada”, rekla je Bregu i dodala da su za pristupanje EU potrebne promene ne samo radi ispunjavanja zahteva EU već i zbog onih koji žive u regionu Zapadnog Balkana, kao i onih koji odlaze.

Upitana kako ocenjuje trenutni skepticizam unutar EU u vezi sa proširenjem, Bregu kaže da to nije nikakva novost, te da zamor od proširenja postoji već neko vreme.

Upitana da li će zaživeti inicijativa o „mini Šengenu“, Bregu je rekla da svi napori u ovom smislu mogu biti samo još jedan korak napred, ali i znak da lideri iz regiona prepoznaju i preuzimaju odgovornost za obaveze i verodostojnost.

Na pitanje šta Crna Gora gubi neprihvatanjem ove inicijative, Bregu kaže da je „mini Šengen“ korak, ali da članstvo u EU ništa ne može da zameni.

„Članstvo u Evropskoj uniji ništa ne može da zameni. Prema tome, ovu inicijativu smatram korakom napred ka udruživanju snaga i otklanjanju postojećih prepreka trgovini, mobilnosti ljudi, stručnjaka, robe, itd. te je i treba gledati kao takvu“.

Regionalna saradnja, generalno, kaže Bregu, nije zamena za integraciju u EU, ona je model funkcionisanja Unije.

„S obzirom na to da je integracija u EU zajednički cilj svih ekonomija u regionu, zašto je konačno ne bi uzeli za ozbiljno i počeli koristiti prednosti koje nudi“, zapitala je.

Od hrvatskog predsedavanja EU očekuje, kaže, puno, kao i od samog regiona.

Hrvatska je najmlađa članica EU i jedina iz regiona koja je pristupila Uniji nakon samita u Solunu 2003. godine, kada je Evropski savet objavio da „je budućnost Balkana unutar Evropske unije“.

„Mislim da oni razumeju okolnosti i da će biti na našoj strani. Međutim, ne možemo očekivati da Hrvatska, Francuska ili Nemačka reše naše probleme, sprovedu potrebne reforme, transformišu naša društva. To je nešto što sami moramo da uradimo, da zasučemo rukave i obavimo posao“, kazala je Bregu.

(Tanjug)