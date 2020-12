Bugarska: Nismo mogli da damo zeleno svetlo S. Makedoniji

SOFIJA – Odlučujući faktor koji je naterao bugarsku vladu da blokira Severnu Makedoniju u procesu pristupanja Evropskoj uniji je činjenica da nije bilo garancija da će biti dobrosusedskih odnosa, niti postoje uveravanja da će doći do implementacije bilateralnih dogovora, rekla je ministarka spoljnih poslova Bugarske Ekaterina Zahrijeva.

Sporazum o prijateljstvu iz 2017. godine, između ostalog, reguliše

formiranje zajedničke komisije istoričara za rešavanje otvorenih istorijskih pitanja među državama konsenzusom, prenela je agencija MIA.

Zasad, zajednička komisija nije mogla da se dogovori o istorijskim aspektima, dodala je bugarska ministarka.

Dosad, komisija nije uradila svoj posao, prema rečima bugarske diplomatkinje.

„Bugarska želi da se istorijska istina bude jasna i prepoznata od celog sveta. Kada je potpisala sporazum, to nije bio problem Severnoj Makedoniji – zajednička istorija će nas pre ujediniti nego razjediniti. Ovo je naš cilj. Ne kažemo da isključivo mi polažemo pravo da kažemo šta je istorijska istina. Mi kažemo da do toga treba zajedno da dođemo. To treba da bude moderno razmišljanje dve susedne zemlje, posebno ako žele zajedno da budu u Evropskoj uniji“, rekla je Zaharijeva za nemački ARD.

Ona je primetila da Bugarska insistira da se makedonski jezik nazove zvaničnim jezikom Republike Severne Makednije, ali dodaje da Sofija traži da se neki tekstovi koji se koriste u Makedoniji promene, jer se „u njima Bugari i dalje nazivaju fašistima.“

Zaharijeva je rekla za ARD da Bugarska želi da opaske njene vlade budu uključene u razgovore između Severne Makedonije i Evropske unije.

„Ne želimo da sprečimo Severnu Makedoniju, ali nemamo garancije oko pregovora, biće nemoguće reći ‘da’. Bez obzira na to ko je predsedavajući Evropskom unijom, ukoliko su naši predlozi uključeni u razgovore o pristupanju Makedonije EU, onda će Bugarska moći da da zeleno svetlo Makedoniji“, dodala je Zaharijeva.

Naglašava da ne vidi razlog zbog čega bi pregovarački okvir za Severnu Makedoniju predstavljao problem da se uključe odredbe koja obavezuje bivsu zemlju SFRJ da se pridržava sporazuma sa Bugarskom.

„U čemu je problem u pristupne pregovore uključiti i dogovor sa Bugarskom? Nešto slično se dogodilo i sa Hrvatskom. Ovo nije presedan“, tvrdi Zaharijeva.

(Tanjug)

