Bugarska se priprema za treći talas korone

SOFIJA – Bugarska očekuje treći talas virusa korone, saopštio je danas načelnik Nacionalnog operativnog štaba u toj zemlji general Vencislav Mutafčiiski, prenosi portal Kurir.mk.

„Imamo oko tri nedelje do sledećeg talasa korone virusa u našoj zemlji“, kazao je Mutafčiiski i dodao da se procenat smrtnosti ponovo povečao.

On je ocenio da je Evropa u ćorsokaku i da se priprema za treći talas.

„Ne želim da budemo neozbiljni, već da budemo spremni“, naveo je on.

Mutafčiiski je pozvao direktore medicinskih centara da zboju redove i da se pripreme za ono što ih čeka.

„Činjenica da su mnoge stvari dopuštene ne znači da smo bezbedni“, rekao je on i dodao da to što su sportske dvorane otvorene ne znači da su bezbedne, već da su upravo to najopasnija mesta za širenje virusa korone.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.