Cerić poručio Izetbegoviću:Vreme dijaloga, a ne monologa

SARAJEVO – Penzionisani poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić oglasio se povodom aktuelne situacije nakon opštinskih izbora u BiH i poraza Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića, kojem je poručio da je najviše kriv za poraz te stranke.

U opširnoj objavi na Fejsbuku, Cerić kaže da nije samo Bakir Uzetbegović kriv što se „poštena duša bosanska crveni od stida zbog nečasnog rada nekih članova SDA“.

Cerić optužuje Izetbegovića da nije umeo ili nije hteo da spreči da se to ne radi.

Pitanje koje se nameće, kako kaže, je ima li još čistog bosanskog duha u SDA po kojem se ljudi iznutra prepoznaju kao nekada i istovremeno konstatuje da ima „još malo, ali nedovoljno za ‘pobjednički pehar’, kao nekada“.

Cerić Bakira Izetbegovića optužuje da je za neuspehe SDA krivicu redovno prebacivao na druge, jer, kako kaže, kad neko počne da okrivljuje druge za svoje političke neuspehe, onda to znači da je neuspešan, priznao on to ili ne priznao.

Objašnjava da se Izetbegoviću obraća zato što ga je prozvao da je bio rival sa pokojnim liderom SDA Sulejmanom Tihićem, što negira.

Izetbegoviću prebacuje loše vođenje SDA za koju kaže da se, spletom raznih okolnosti, otuđila od duhovne i moralne vertikale Islamske zajednice i sve više se osećala samodovoljnom bez potrebe za trajnim duhovnim i moralnim osveženjima.

Lideru SDA je poručio da je ovo vreme dijaloga, a ne monologa među Bošnjacima, što bi, kako kaže, voleo da ozbiljno shvati dok ne bude skroz prekasno da se u SDA obnovi „bosanski duh“ i osveži „bosanska duša“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.