Cerović, Đurović: CPC je istorijski neupitna

PODGORICA – Publicista i književnik Rajko Cerović tvrdi da je Crnogorska pravoslavna na crkva postojala i ranije te da je kroz čitavu istoriju osporavaju pojedinci radi ličnih interesa, a istoričar Radomir Đurović kaže da za postojanje CPC ima dokaza, uprkos tome što je mnogi osporavaju.

Đurović takođe za crnogorsku TV Novu kaže da je pitanje crnogorske crkve trebalo biti rešeno odavno, tačnije da je ono moglo da bude rešeno još 70-tih godina 20. veka, „kada je prvi čovek crnogorskih komunista Veselin Đuranović razgovarao o tom problemu sa Mitropolijom crnogorsko-primorskom i sa Titom“.

Sagovornici televizije Nova M saglasni su da je Crnogorska pravoslavna crkva istorijski neupitna, a njeno obnavljanje doprinelo bi neophodnom učvršćivanju crnogorskog identiteta.

U tom smilu vide i poruku s Kongresa Demokratske partije socijaliste u subotu, a to je da se u procedurama utemeljenim u građanskim i crkvenim kanonima mora obnoviti Crnogorska pravoslavna crkva.

„To što je Demokratska partija socijalista definitivno shvatila da neupitna crnogorska pravoslavna crkva treba da bude obnovljena, to je jednostavno sazrevanje te partije i države, do određenog stepena do kojeg ranije nije mogla dospeti“, uvereni su sagovornici Nove M.

Kad je reč o neupitnim dokazima daje COC postojala, navode 1891. godinu, kada je Ruska pravoslavna crkva priznala autokefalnost CPC, a četiri godine kasnije to je uradila i Vaseljenska patrijaršija.

Takođe, sagovornici crnogorske Nove M smatraju da je Srpska pravoslavna crkva po tom pitanju „potpuno nemoćna“, jer nju, tvrde, carigradski patrijarh neće pitati da li da se obnovi crnogorska pravoslavna crkva.

„U tome je stvar što je srpska pravoslavna crkva uznemirena, jer je obnova crnogorske pravoslavne crkve zakonita i do kraja legalna“, poručuju sagovornici, a

Đurović zaključuje i da će nekompromitovana verska institucija, odana Crnoj Gori, a ne inostranim centrima moći, biti u stanju da prevaziđe velike podele koje postoje između vernika CPC i SPC.

